Traffico Roma del 29-12-2022 ore 19 | 00

(Di giovedì 29 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara zona Prenestino Viale della Serenissima chiuso per incidente il viale della Venezia Giulia disagi nelle vie circostanti sulla tangenziale rallentamenti pernella zona di Corso Francia e di Tor di Quintointenso sul Muro Torto code verso il Lungotevere anche sul lungotevere disagi incolonnamenti nella zona di Trastevere è all’altezza del ponte Umberto Primo sul Raccordo Anulare in via di risoluzione un incidente tra la A24 della Prenestina in carreggiata interna direzione Napoli incidente all’incirca di un’ora fa delle 17 code da Nomentana in diminuzione nel tratto Sud raccordo incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana queste le principali notizie dettagli nel sito.luceverde.it servizio a ...

...sono due e riguardano in primis le restrizioni al. In particolare, vige il divieto di transito e chiusura alla circolazione del Largo Carlo Felice - nel tratto compreso tra la viae il ...Istituito il doppio senso di marcia in via Interiano per consentire l'accesso e l'uscita dalla zonalimitato settore 5 viae via XXV Aprile - divieto di circolazione. Traffico Roma del 29-12-2022 ore 18:00 - RomaDailyNews Grande attesa a Cagliari per il concerto dell’artista Blanco, il quale animerà il Capodanno in piazza nel capoluogo isolano. Il palco è già quasi allestito tra via Roma e il Largo Carlo Felice. Il Com ...(Teleborsa) - Il Gruppo FS ha attivato sulla linea Alta Velocità Roma Firenze il secondo tratto di linea con tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), il più ...