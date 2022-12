Oriana Marzoli piace a Luca Onestini? La verità dopo il bacio

Dopo essersi avvicinato a Nilkita Pelizon ma aver capito che non ci può essere nulla di più tanto da aver chiuso ogni rapporto, Luca Onestini sembra sempre più in sintonia con, la quale, a sua volta, è ormai lontana da Antonino Spinalbese e non sembra affatto indifferente al fascino dell'ex tronista bolognese. Gf Vip, Luca Onestini rifiuta le avances di ...Luca Onestini epotrebbero essere la prossima coppia del GF Vip 7 Il ragazzo, dopo aver rifilato un due di picche a Nikita Pelizon, ha svelato cosa prova davvero per la bella venezuelana. Le sue ...Sin dall’inizio del loro percorso nella Casa Sarah Altobello e Oriana Marzoli sono sempre state molto legate l’una all’altra ma la loro amicizia potrebbe essere minata da una rivelazione di Antonella ...In queste ore ha deciso di fare chiarezza nel rapporto tra Oriana Marzoli e Sarah Altobello, che peraltro era stato già un po’ vacillante negli ultimi giorni. La… Leggi ...