Maturità 2023 | l' esame torna ai tempi pre Covid Occupazioni | il ministro Valditara | ' Chi rompe paga'

Se dovesse funzionare male, si interverrà ma l'idea che si cambi lasolo per mettere un timbro trovo sia inappropriata', spiega Valditara. Congedo mestruale per le studentesse, l'iniziativa ..., ritorno al passato . Emergenza finita . Gli investimenti per la scuola ., ritorno al passato. Ad ascoltare con maggiore attenzione le parole del ministro dell'Istruzione ... Maturità 2023, Valditara: "Sarà come prima della pandemia. Invierò una circolare per spiegare come sarà il colloquio"