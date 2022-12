Ilaria D’Amico in lacrime parla alla sorella morta due anni fa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non è la prima volta chedi suama ospite di Peter Gomez a La Confessione si è ritrovata davanti a una richiesta che l’ha spiazzata e ha fatto uscire fuori il suo dolore. Il conduttore ha chiesto addi rivolgersi a suaCatia che èil 5 settembre del 2020, a causa di un tumore all’intestino che le era stato diagnosticato nel gennaio del 2019.ha un attimo di confusione, non si aspettava una richiesta così difficile, prova a trattenere lema è impossibile. Lei era Catia erano molto legate, erano sorelle e la giornalista confida chespesso con lei, confida che prima che morisse le ha fatto delle ...

Today.it

Un ricordo talmente struggente da mozzare il fiato., ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 30 dicembre alle 22.45 su Nove, non ha trattenuto le lacrime quando, al termine della trasmissione il conduttore le ha chiesto di ...Ospite di Peter Gomez a 'La Confessione' la giornalista non ha trattenuto le lacrime rivolgendosi alla sorella Catia, morta il 5 settembre 2020 a 59 anni per un ... Ilaria D'Amico parla alla sorella scomparsa e si commuove: "Manterrò le promesse che ti ho fatto" (video)