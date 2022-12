“Il mondo prega per Ratzinger” | la malattia di Benedetto XVI vista dalla stampa estera

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Città del Vaticano – La notizia data da Papa Francesco cheXVI è “molto malato” (leggi qui) preoccupa ile viene riportata in evidenza dai principali media internazionali. “L’ex papaè ‘molto malato’, dice papa Francesco”, titola la Cnn. Stesso titolo per il Wall Street Journal e con variazioni per altri media Usa come il Washington Post (“Il papa emeritoXVI, 95 anni, è molto malato: Francesco chiede dire”), Usa Today (“La salute di papaXVI sta peggiorando, dice il Vaticano”), Nbc News, Cbs News, New York Times.XVI sta male: sui social i Cardinali invitano tutti are per il Papa emerito In Belgio il quotidiano Le Soir dedica alle condizioni del papa emerito l’intera pagina 2 (“Le ...