Prepararsi agli sport invernali

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La stagione invernale è ufficialmente iniziati e chi più chi meno sta già pregustando le prime discese sulle piste innevate.Sci o snowboard, tuta, guanti e scarponi sono già organizzati per affrontare una nuova settimana bianca, ma c’è un detto che non bisogna sottovalutare: noi siamo pronti? Glirichiedono uno sforzo fisico non banale, che impegna tutti i muscoli del corpo. Lo sa bene Federica Constantini, imprenditrice e fitness coach ma anche ex atleta della nazionale italiana di pattinaggio che, per arrivare preparati al via della stagione, suggerisce una serie di esercizi sia per chi si allena tutto l’anno in maniera costante, sia per chi non è riuscito a ritarsi molti momenti per sé, per dare a tutti la chance di arrivare sulle piste con il fisico pronto. Se si vogliono aumentare le ...