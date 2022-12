Per la disponibilità degli iPhone 14 Pro c’è da stare poco allegri a fine 2022

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Giunti alladi questo, è il caso di approfondire il tema della14 Pro. I modelli top di gamma Apple sono stati, in molti casi, i grandi assenti tra i doni del Natale appena trascorso. In pochi, in realtà, hanno potuto accaparrarsene un’unità, a meno di acquisti effettuati decisamente in anticipo, ossia svariate settimane fa. Negli ultimi giorni di questo anno, le cose non stanno per nulla cambiando e si prevede un inizio 2023 decisamente avaro di scorte per i dispositivi top premium. Prendendo come punto di riferimento l’e-commerce per antonomasia Amazon, l’analisi della14 Pro appare alquanto preoccupante. Ad oggi 28 dicembre, possiamo fotografare una situazione critica con l’assoluta ...