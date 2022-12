Mara Venier | chi sono stati i suoi mariti? Quante volte è stata sposata e con chi?

Fanpage.it

'Mi casa es tu casa' , questa sera alle 21.20 su Rai 2 una nuova puntata del programma condotto da Cristiano Malgioglio. Sono, la signora della domenica della Tv italiana, e la cantante Luz Casal, che grazie a Pedro Almodovar ha conosciuto una grande popolarità anche fuori dai confini spagnoli, le ospiti di ...Sarà praticamente una festa in famiglia, ci sentiremo a casa.' L'amica della showgirl,, avrebbe optato invece per dei festeggiamenti più casalinghi: lei e Nicola Carraro ospiteranno ... Il Capodanno dei Vip 2023: da Mara Venier a Belen Rodriguez, ecco dove lo trascorreranno "Mi casa es tu casa", questa sera alle 21.20 su Rai 2 una nuova puntata del programma condotto da Cristiano Malgioglio.Capodanno 2023 vip. Arriva un momento di festa, di gioia, di vacanza e riposo. Questo è vero per tutti, ma soprattutto per le celebrità dello ...