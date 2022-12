Calciomercato.com

che mettono pressione alla dirigenza nerazzurra per decidere se rinnovare o meno il contratto dello slovacco.Commenta per primoper Milan Skriniar . Secondo quanto riportato da Teamtalk , Tottenham e Liverpool sono fortemente interessate al centrale slovacco dell'Inter. Inter, sirene inglesi per Skriniar | Mercato | Calciomercato.com ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Sirene inglesi per Osimhen, il Napoli a lavoro per blindarlo. Secondo le testimonianze del quotidiano, Victor Osimhen sarebbe ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...