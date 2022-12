Serie B | giornata 19 | Cosenza ultimo | risale il Como

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nel big match della19 diB, nel giorno di Santo Stefano, il Genoa vince a Bari e lo sorpassa al terzo posto; successi anche per Frosinone e Reggina. Il Pisa sale in quinta posizione, il Perugia lascia l’posto e ilabbandona la zona playout. Il Parma spreca due gol di vantaggio a Venezia e si fa rimontare. Si torna in campo il 14 gennaio per la primadel girone di ritorno.B,19: Bari-Genoa 1-2, Frosinone-Ternana 3-0, Südtirol-Modena 0-2 Colpaccio del Genoa che si impone 1-2 a domicilio del Bari e firma la terza vittoria nelle ultime quattro partite. I pugliesi si fermano dopo otto risultati utili consecutivi e scivolano al quarto posto. Vantaggio del Grifone con un destro in area di Puscas sotto la traversa, pareggia ...

Sky Sport

... ma anche unadi visite e attività pensate per raccontare il nuovo impianto realizzato in ... Nellainaugurale organizzata da a2a, il gruppo che controlla l'Asvt, l'amministratore delegato ...Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo abbonamento. Serie B, risultati 19^ giornata: vincono Reggina e Cagliari Torna in panchina, ancora in Serie C, Walter Novellino. Nella giornata di oggi l'ex tecnico di Torino, Juve Stabia, Catania, Avellino e Palermo verrà ufficializzato quale ...(Teleborsa) - Giornata da protagonista a Piazza Affari per GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & ...