Sci alpino | seconda prova discesa Bormio 2022 | orario | programma | tv | startlist | streaming

(Di martedì 27 dicembre 2022)cronometrata ain vista delladi domani. Sarà una giornata importante, perchè è anche l’ultima per mettere a posto tutti i dettagli per la gara del giorno dopo. Il primo impatto sulla Stelvio è stato positivo per i colori azzurri, visto che Christof Innerhofer ha realizzato il miglior tempo davanti al canadese James Crawford e al sorprendente francese Adrien Fresquet, partito con il pettorale 61. Settimo posto per Mattia Casse, reduce dal podio in Val Gardena, nono per un ottimo Pietro Zazzi. Buone indicazioni anche da Dominik Paris, undicesimo al traguardo appena davanti ad Aleksander Aamodt Kilde. Per l’altoatesino quello diè un appuntamento fondamentale per riscattare il deludente inizio di stagione. Di seguito ildella ...

In un fuori pista finisce con glicontro un albero. Una ragazza olandese di 12 anni è morta a seguito delle gravissime lesioni ... a 2.700m di altitudine, nel Landoccidentale del Vorarlberg. ...C'è sta solo una brevissima pausa natalizia per la coppa del mondo di: domani le donne ripartono da Semmering, in Austria, per il primo Gigante che vale come recupero di quello annullato per maltempo ad inizio stagione a Soelden. Poi mercoledì un nuovo ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone devono superarsi su una pista poco amata A causa dell'incidente la minorenne ha riportato lesioni gravissime ed è deceduta in ospedale. Sempre in Austria sono stati trovati durante la notte e salvati, sebbene gravemente feriti, gli ultimi du ...