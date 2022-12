Ronaldo e Georgina cercano un maggiordomo | stipendio da capogiro

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il futuro di Cristianoè ancora tutto da decidere, il calciatore è in contatto con l’Al Nassr. Le parti sono in contatto per definire gli ultimi dettagli, le cifre sono da: 200 milioni a stagione per due anni, poi un progetto per il futuro come ambasciatore dell’Arabia Saudita, fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del Paese ai Mondiali del 2030. L’ex Juventus è reduce da un rendimento deludente al Mondiale in Qatar, il Portogallo è stato eliminato ai quarti di finale dalla sorpresa Marocco. La competizione ha scatenato anche reazioni per il comportamento di, furioso con il Fernando Santos per le decisioni di formazione. E’ stato l’ultimo Mondiale per il portoghese. Foto di Ali Haider / AnsaCr7 riesce sempre a scatenare motivi di discussione, anche fuori dal campo. Il calciatore ...