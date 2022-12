Il 20enne rapito a Roma festeggia il rilascio con una folle corsa a 200 all’ora E Chanel Totti mette il like al video

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ililcon unaa 200Unaa 200sul Gra diperre il suoe ringraziare amici e parenti: protagonista delpostato sui social è Danilo Valeri, ilin un locale di Ponte Milvio e liberato poche ore dopo. “Buone feste a tutte le persone che voglio bene che sono rimaste con me fino all’ultimo nel bene e nel male” dichiara il ragazzo in una serie di filmati postati sulle sue stories Instagram poche ore dopo essere stato rilasciato dai suoiri. Nei ...

AGI - Agenzia Italia

Le feste di Natale Danilo Valeri , ila Roma e liberato dopo 12 ore , le ha passate così. In famiglia. Lo ha scritto sui social per tranquillizzare i suoi amici, preoccupati per quello ...Sarà risentito ancora Danilo Valeri , il giovane che nella notte tra giovedì e venerdì è stato sequestrato in un locale di Ponte Milvio . Le modalità anomale del rapimento che, per gli investigatori ... Tutti i lati oscuri del rapimento del 20enne di Roma Danilo Valeri e Chanel Totti. A poche ore dal suo rilascio, dopo essere stato sequestrato, il 20enne Danilo Valeri è ritornato alla sua ...Il 20enne rapito e rilasciato il 23 dicembre a Ponte Milvio, tra auto di lusso e ipotesi sul sequestro legato forse agli affari della sua famiglia ...