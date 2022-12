Luca Onestini svela a Sarah le accuse fatte da Nikita | insinuazioni pesantissime | cosa schifose

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Non tutti i telespettatori del Grande Fratello VIP 7 probabilmente in questi giorni hanno seguito il day time ma sono state giornate infuocate quelle vissute dai concorrenti. Altro che atmosfera di Natale, nella casa si è respirato un clima parecchio teso e traè scoppiata una vera e propria battaglia all’ultimo colpo., nelle ultime ore, ha sbottato controe ha anche deciso di raccontare aAltobello delleche la Pelizon ha fatto sul suo conto. Ne ha parlato anche Alfonso Signorini nella diretta di oggi prima della puntata, nel pomeriggio di Canale 5, spiegando che parte della puntata sarà dedicata proprio a questo tema. Ma cheè accaduto quindi? Secondo il racconto ...

