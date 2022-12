Emma Marrone | Sanremo 2023 | sarà presente ma in modo completamente differente | “Ci sto lavorando”

LeccePrima

La cantante riceve un commento cattivo sul padre morto di leucemiascatenata a Natale. Altro che dolci auguri di buone feste, la cantante riceve un messaggio cattivo sulla morte del padre e replica per le rime. Un hater spietato le scrive se festeggerà ...E lei,, ha capito che anche solo con la sua presenza, è in grado di donare un attimo di spensieratezza a chi sta combattendo una difficilissima guerra interiore. Così, l'artista ... Tricase, Emma Marrone torna nel reparto in cui accompagnava il padre per le cure La top model statunitense ha svelato il coat oversize che non sapevamo di desiderare: declinato in un caldissimo e accogliente tessuto hot chocolate, è il capo ideale per un pomeriggio in centro o un ...Il disco e il film. Emma Marrone, cantante e attrice, aggiunge nuovi tasselli alla propria carriera. E per i fans cresce l'entusiasmo intorno all'artista made in Salento.