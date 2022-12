Contributo dei Disabili nella storia

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Vi sono diverse figure diversamente abili che hanno contribuito in diversi settori a migliorare il mondo presente ,il mondo in cui viviamo. Questi personaggi diversamente abili sono Hellen Keller, Stevie Wonder e Franklin D. Roosevelt. Hellen Keller, disabile sordo-cieca Hellen Keller ( 27 giugno 1880- 1 giugno 1968) è stata scrittrice, attivista ed insegnate americana,

Il Sole 24 ORE

Nato con il decreto Aiuti e rifinanziato con il bis e il ter per far fronte all'aumentocosti energetici e per incentivare il ricorso al trasporto pubblico, ilè destinato a chi ha un ......degli ordini delle professioni infermieristiche ha cercato di ricostruire con ildi otto ... a livello globale le conseguenze sono per il 32% escoriazioni, abrasioni, fratture e lesioni... Pecci, per la programmazione artistica fondamentale l’intervento pubblico di Silvia Pagliuca Un bonus da 2 mila euro per contrastare gli effetti negativi innescati dall’inflazione e dal caro bollette. È l’iniziativa di Great Place to Work Italia, azienda leader nello studio ...Arriva a Natale il film documentario Sky Original incentrato sull’avvincente e tragica storia di due leggende della Formula 1, nonché ...