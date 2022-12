Brasile | bombe per impedire insediamento di Lula | arrestato sostenitore di Bolsonaro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Creare caos perl’del presidente Luiz Inacioda Silva previsto per il primo gennaio. Questo l’obiettivo di un uomodalla polizia brasiliana con l’accusa di aver piazzato dell’esplosivo in un camion cisterna pieno di carburante nei pressi dell’aeroporto di Brasilia. Secondo quanto riporta la stampa locale, l’uomo, che si chiama George Washington de Oliveira Sousa, è undi Jair, il presidente di estrema destra che non ha riconosciuto la sconfitta da parte dell’ex presidente progressista. A far scattare l’allarme è stato l’autista del camion che ha trovato l’ordigno prima che Oliviera Sousa riuscisse a farlo detonare, permettendo così l’arresto dell’uomo che è stato incriminato per terrorismo. Interrogato dalla ...

Adnkronos

