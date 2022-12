Violentata mentre faceva jogging | altro caso di stupro nel milanese | si cerca un giovane nordafricano

(Di domenica 25 dicembre 2022) Milano, 25 dic – Undineldove, lo scorso venerdì, una donna di quarant’anni residente nell vicinanze è stata aggreditanei pressi di Locate di Triulzi, ultimo comune della zona sud/est della città metropolitana di Milano, da un uomo ancora non identificato. Secondo le ultime ricostruzioni si tratterebbe di unstraniero sui vent’anni, presumibilmente, il quale avrebbe seguito e violentato la vittima una volta entrata nei pressi di un bosco. Avrebbe consumato lodopo aver seguito la donna La donna, dopo essere stata abusata, è riuscita ad avvisare tempestivamente le forze dell’ordine, le quali sono a lavoro per dare un volto all’uomo che ...

In base a un primo racconto della vittima, l'uomo l'avrebbe bloccata alle spallefaceva jogging e trascinata in un boschetto dove è accaduta la violenza. La donna, sotto choc, ha chiamato il ...Venti anni circa, carnagione olivastra, viso senza barba. Sono i primi elementi dell'identikit del ragazzo ricercato da venerdì pomeriggio perché sospettato di aver violentato una donna di 40 anni, un'... Donna stuprata mentre fa jogging: il primo "identikit" del violentatore Una donna di 40 anni è stata trascinata in un boschetto mentre faceva jogging: a violentarla, secondo la sua descrizione, sarebbe un ragazzo di vent’anni ...Continua la caccia all'uomo a Locate Triulzi, dove venerdì pomeriggio una donna è stata violentata. Si cerca un 20enne ...