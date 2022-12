Pelè | i familiari trascorrono la notte di Natale al suo fianco in ospedale

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) Idihanno deciso di trascorrere ladiin, aldell’ex attaccante brasiliano. Una delle figlie, Kely Nascimento, ha poi pubblicato una foto su Instagram con l’attuale moglie die altri parenti all’. Nella didascalia del post ha ringraziato tutti per il sostegno, con le seguenti parole: “Vi ringraziamo tutti per tutto l’amore e la luce che inviate”. Tra i presenti all’Albert Einstein c’era anche il figlio Edinho, nuovo allenatore del club Londrina, che ha scritto su Instagram: “Padre, la mia forza è tua”. La frase è poi accompagnata da una foto in cui tiene la mano di suo padre con la sua. SportFace.