Natale 2022 | lettera di Rocco Commisso

(Di domenica 25 dicembre 2022) Cara Famiglia Viola, a nome mio e della mia famiglia vorrei augurare di cuore a tutti voi Buone Feste! Ilè stato un anno importante per tutti coloro che amano la Fiorentina. Dopo 3 anni passati insieme, grazie a una straordinaria cavalcata in campionato, a maggio della scorsa stagione abbiamo conquistato la partecipazione in Europa.Abbiamo sofferto e lottato insieme e alla fine siamo riusciti a raggiungere un obiettivo a cui in pochi, a inizio stagione, credevano. Questo campionato è iniziato con qualche difficoltà, abbiamo dovuto affrontare molti impegni e tante partite una dopo l’altra, ma grazie al lavoro e alla professionalità di tutti, negli ultimi mesi abbiamo ritrovato la squadra che i nostri tifosi desiderano e che vogliono vedere lottare in campo, sempre. Proprio ai nostri tifosi voglio rivolgere un pensiero speciale. Anche nelle difficoltà ci sono ...

Parte stasera 30 settembresu Canale 5 la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman , Viola come il mare : qui le ... Girata in Sicilia, terradi Francesca Chillemi, Viola come il mare ...In occasione del primo, dolorososenza il marito Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre stroncato da una leucemia, ... Calcio: tutte le notizie Gasport 25 dicembreDecine di londinesi si sono tuffati nelle fresche acque del lago Serpentine di Hyde Park domenica per l'annuale nuotata del giorno di Natale. Il Serpentine ...Dario Nardella, intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola all’antivigilia di Natale (LEGGI QUI), è stato molto chiaro. Il 2023 non sarà solo l’anno in cui ...