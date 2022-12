Sinner e Berrettini | scansatevi | l' augurio di Musetti per il 2023

Corriere della Sera

scansatevi: ecco qual è l'augurio di Musetti per il 2023. Obiettivi ben chiari per il giovane tennista azzurro Lorenzo Musetti nel 2022 ha iniziato una vera e propria scalata nella ...Natale in Australia. La scalata di Lorenzo il Magnifico ricomincerà dagli antipodi: aereo per Brisbane oggi e poi, dopo qualche giorno di ambientamento, la United Cup da giovedì. Musetti, 21 anni il ... Sinner e Berrettini, perché l’Australia Open è già uno snodo cruciale per i due azzurri Il toscano: "Chiudo un anno fantastico, ho raggiunto tutti gli obiettivi andando oltre. Io terza punta Straordinario" ...Sinner e Berrettini scansatevi: ecco qual è l'augurio di Musetti per il 2023. Obiettivi ben chiari per il giovane tennista azzurro ...