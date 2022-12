Silvano Agosti e Bruno Zanin | i miei unici amici nel mondo del cinema e questo mi rende felice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Quando ero adolescente sognavo di diventare l’Uomo Ragno, ma farmi mordere da un ragno radioattivo non mi garbava come idea, allora optai per Dio, pregavo Dio ogni sera di darmi il potere di arrampicarmi sui muri, facevo delle prove sul muro della mia cameretta (mio fratello mi guardava in modo strano) ma niente da fare, non facevo presa, inizia a dubitare dell’esistenza di Dio e diventai poco a poco ateo. In unsenza Dio decisi di diventare io stesso un dio: sarei diventato un regista! Col tempo mi resi conto che il vero dio deldelè il denaro, quindi il produttore, allora cambiai idea è decisi di diventare il regista della mia vita, l’unico kolossal a mia disposizione, un kolossal a misura d’uomo. Ebbene, nella mia vita ho avuto un dono meraviglioso: l’zia con...