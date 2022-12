A Ballando con le Stelle vince il ripescaggio | ecco la coppia campione 2022

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 24 dicembre 2022) Siamo ormai giunti alle battute finali e, acon le, sono rimasti solo due coppie in gara che si contendono la vittoria. Parliamo, ovviamente, di: Alessandro Egger e Tove Villfor e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Dopo le rispettive tre esibizioni portate sul palco del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, la performance di Paolo Belli accompagnata da una coreografia eseguita da alcune maestre, i saluti finali e gli auguri per le festività,giungere il verdetto finale con il nome dellavincitrice. Le sfide finali Prima di decretare il vincitore e scoprire il verdetto finale dei voti social con quelli della giuria che andrà a incoronare una delle due coppie in gara nel corso della finalissima dicon le, vi ricordiamo quali ...