Notiziario | partite a pressione | lavoro metabolico e partita

Leggi su seriea24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) E’ ripresa stamattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri in vista della prossima sfida di Campionato, in programma il prossimo 26 dicembre con la Reggina al Del Duca. Attivazione tecnico motoria,a tutto campo ilsvolto. Dopo pranzo la squadra incontrerà al Picchio Village gli sponsor dell’Ascoli Calcio per lo scambio di auguri natalizi. Domani è fissata una seduta dialle ore 11:00 al Picchio Village. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.