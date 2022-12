LIVE Olimpia Milano-Monaco 29-41 | Eurolega basket in DIRETTA | vantaggio francese all’intervallo

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!gioca un pessimo quarto e si trova sotto di tredici punti contro unche segna 26 punti nella seconda frazione (contro i 10 di). 14 punti per Okobo e 13 per James.perde palla. Diciassette secondi alla fine. Timeout per l’. 34-47 Super canestro di Mike James. 34-45 Due liberi ancora per James. Ultimo minuto nel secondo quarto. 34-43 Si sbloccada tre punti con la bomba di Baron. Timeout del. 31-43 Altro rimbalzo in attacco di Montejunas e due punti al ferro. 31-41 Due facili per Davies al ferro. 29-41 Tripla di Okobo che mandasul -12. Timeout per l’. 29-38 Due liberi di ...