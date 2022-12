LIVE Juve-Rijeka 0-0 | ci sono Kostic e Milik | Huijsen titolare

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo la vittoria di sabato in casa dell'Arsenal, latorna in campo quest'oggi per un'altra amichevole in attesa della ripartenza...

Tuttosport

Formazioni ufficiali Juve Rijeka: le scelte di Allegri per la partita di quest’oggi in programma all’Allianz Stadium La Juve si appresta a scendere in campo quest’oggi nella sfida amichevole dell’Alli ...La formazione ufficiale della Juve che alle 14 scenderà in campo in amichevole contro i croati del Rijeka: Szczesny; Gatti, Riccio, Huijsen; Soulé, ...