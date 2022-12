La NASA saluta InSight Missione su Marte conclusa | il lander si è spento

Punto Informatico

- - > Eugene Cernanla bandiera Usa sulla Luna -/WikiCommons . Lanci, allunaggi, rientri nell'atmosfera terrestre e ammaraggi al cardiopalma. Il programma Apollo era stato tutto questo, dalla prima missione ...Quello del rientro e dell'ammaraggio della capsula Orion dellasarà il momento… più caldo di tutta la missione. Scienza Artemis: ecco come funzionano i suoi motori (e perché hanno portato ... NASA InSight: ultima immagine e fine della missione Dopo aver salutato per l'ultima volta la Luna, mai così vicina a soli 128 chilometri di distanza, la capsula Orion della missione Artemis 1 ha completato l'ultima grande manovra per immettersi sulla s ...