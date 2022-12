Borsa | Milano fiacca - 0 | 2% | spread sale sopra i 212 punti

Agenzia ANSA

Appare fiacca Piazza affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.061 punti. In rialzo a 212,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...Gas ancora in calo, - 3,8% a 94 euro per megawattora . Le Borse europee aspettano i dati macroeconomici Usa per capire se confermare il trend positivo della vigilia o abbracciare al contrario ... Borsa: Milano gira in calo, balzo di Mps e Saipem Apertura poco mossa per le borse europee e per Piazza Affari, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e la mattinata perlopiù positiva delle borse asiatiche. Il Ftse Mib segna un… Leggi ...Appare fiacca Piazza affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a 24.061 punti. (ANSA) ...