Alla Sapienza Università di Roma l’augurio di Buon Natale con “Il mondo che va”

(Di giovedì 22 dicembre 2022)– Martedì pomeriggio, 20 dicembre, al Centro di Documentazione Europea “Altiero Spinelli” presso la Facoltà di Economia delladi, si è svolto l’incontro “con la Poesia”, organizzato dpoetessa Anna Manna. L’evento nasce nell’ambito del progetto culturale “I GRANDI DIALOGHI NEL WEB”, che ha ricevuto lo scorso anno i biglietti augurali da Papa Francesco e dal Presidente Sergio Mattarella. Per il Centro “A. Spinelli” ha portato il saluto Franco Laicini. Sono stati quindi annunciati, da Anna Manna, i vincitori del Premio “I GRANDI DIALOGHI”, ideato dstessa Anna Manna durante la pandemia. Vincitore assoluto per la Poesia è Corrado Calabrò. La premiazione dell’insigne Poeta si svolgerà a ...

Repubblica Roma

Questo dato della ricerca medica , viene a confermare quello che la Chiesa nella sua... Il digiuno, insiemepreghiera e agli atti di carità è un atto di offerta e di amore al Padre. Gesù ...... sei un palindromo' gli scrissero su uno striscione che rotolò giù da una finestra dellaa ... fu il primo che, attirandosi insofferenza, tirò la giaccasinistra per la sua visione ancora ... Striscione per Cospito alla Sapienza di Roma: "41 bis=tortura" Morto a 89 anni il celebre studioso che ha influenzato profondamente la cultura italiana del dopoguerra Gli piaceva ricordare che Pier Paolo Pasolini s'era incazzato. S'incontrarono alla Sapienza, «io ...E così se ne è andato anche uno degli ultimi grandi baluardi del '900, Alberto Asor Rosa, "palindromo" per gli studenti ribelli del '77 alla Sapienza di Roma, Asor Rosé per Giulio Einaudi ...