“A letto solo io e te sappiamo cosa abbiamo fatto” E invece no | ora al GF Vip si è capito

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo il consumato flirt al GF Vip 7 con Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese ha detto più volte di non essere minimamente interessato alla concorrente e anzi, subito dopo l’eliminazione della sorella di Elettra Lamborghini dal reaity, Antonino non ha perso occasione per avvinarsi a Giaele De Donà. Poi, con una magica giravolta, le sue attenzioni si sono rivolte ad Oriana Marzoli, poi mollata con una scusa di circostanza. Sicuramente Antonino non spicca per i suoi interessi velleitari, ma quello che non si sarebbe mai aspettato è che le tre, senza minimamente discutere, si coalizzassero contro di lui. Era chiaro come Antonino fomentasse Giale, Ginevra e Oriana l’una contro l’altra, ma le cose non sono andate esattamente come lui aveva pianificato. GF Vip 7,è successo davvero tra Giaele e Antonino? In tutta risposta a questa situazione di tensione ...