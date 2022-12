(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Proprio perché sappiamo che non è facile" il lavoro diplomatico, "voglio ricordare un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. Con il sindaco Gualtieri intitoleremo la scala del Palazzo della ...

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonioaprendo la XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina. "Rendere onore ai caduti è un modo per ...Questo è l'obiettivo del piano che la presidente del Consiglio Meloni e il ministrostanno ...considerate delle tragedie umanitarie e il fatto che finalmente ci sia adesso la tregua ci... Tajani rende omaggio ad Attanasio e Iacovacci - Europa "Saremo fortemente impegnati sull'area del Mediterraneo. L'Italia affonda non solo geograficamente, ma storicamente, nell'area del Mediterraneo. (ANSA) ..."Proprio perché sappiamo che non è facile" il lavoro diplomatico, "voglio ricordare un ambasciatore che ha dato la vita per la patria. (ANSA) ...