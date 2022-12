Oroscopo Branko 22 dicembre Sagittario Anno movimentato! Anche per questo delicato settore, cruciali i primi mesi dell'anno. Prenditi del tempo per valutare ...Non mancano però momenti di difficoltà che sono rappresentati nel tuo cielo da Saturno che entra nel segno deiil giorno 7 marzo. In questo particolare periodo potresti trovarti a dover fare ...I polpi sono i gradassi del mare In parte sì. Gli scienziati hanno infatti scoperto che i polpi prendono a schiaffi altri pesci, per motivi non del tutto chiari. Polpi e pesci cacciano insieme, sfrut ...Ci sarà sempre una serie di cambiamenti astrologici e di transiti che potenzieranno alcune aree della vostra vita, ma alla fine sta a voi sfruttare l’energia in modo saggio. Se l’anno prossimo avete i ...