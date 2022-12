Manovra pronta per l' aula Ma c' è un ultimo ostacolo prima della fiducia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo giornate di polemiche, sedute a singhiozzocommissione Bilancio, norme inserite e poi stralciate (su tutte quella per abolire l'obbligo del Pos per gli esercenti sotto i 60 euro), fino allo scontro sullo scudo penale, la legge di bilancio approda finalmente in. Dopo una nottata di votazioni la commissioneCamera da il via libera allache verrà esaminata a Montecitorio a partire da giovedì mattina alle 8, con la discussione generale. Ma il percorso lascia strascichi di tensione all'internomaggioranza - in particolare dopo il dietrofront sullo scudo penale - e nei rapporti sempre più difficili con le opposizioni. Dinamiche da cui si tiene fuori la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi interviene solo per difendere la scelta sui nuovi bonus cultura ai ...

Sanità24

...a cambiare idea su tutto. Da incendiaria parolaia che era, quando esultava per la Brexit e ... Leggi anche Cosa è l'esercizio provvisorio e cosa prevede: governo in affanno sullaPerché l'...... "Misure forti e coraggiose per famiglie e imprese, per sostenere la ripresa e gettare le basi per unaripartenza" Di: Redazione Sardegna Live La Giunta regionale ha approvato ladi ... Manovra 2023/ Nelle proposte delle Regioni per la sanità i medici a ... Economia Bonus cultura, nuove carte saranno legate a Isee e voto di maturità Via libera della commissione Bilancio della Camera al restyling della App18: al suo posto arrivano due nuovi bonus, basati ...Cresce di ora in ora il pressing interno al Partito Democratico per anticipare le primarie a gennaio, un mese prima rispetto al termine fissato del 19 febbraio per l'emorragia di consensi. Ma c'è chi ...