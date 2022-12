Manovra | nuova stretta al Reddito di cittadinanza | soppressa la norma sui Pos | Mercoledì il Cdm | giovedì testo in Aula e venerdì la fiducia

la Repubblica

Lo prevede un emendamento dei relatori allaapprovato dalla commissione Bilancio della Camera, che stabilisce che il trattamento economico annuo per gli incarichi conferiti dal primo gennaio ......i Pos dagli extraprofitti delle banche Si lavora a un'intesa bipartisan per inserire nella...stretta sul Reddito di cittadinanza, salta offerta 'congrua' Non dovrà più essere 'congrua' la ... Manovra, nuova stretta al reddito di cittadinanza, salta offerta 'congrua'. Soppressa norma sul pos, restano … Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La legge di Bilancio arriverà nell’aula della Camera domani e come ormai è tradizione sul testo sarà posta venerdì la questione di fiducia, con l’obiettivo ...