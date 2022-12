Le foto a infrarossi di Paolo Pettigiani catturano panorami francesi in tonalità rosa zucchero filato

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilgrafo aha trasformato il suo viaggio attraverso la Francia in un’avventuragrafica di tre settimane. Dalla Provenza alla Normandia alla Reggia di Versailles,ci permette di vivere la Francia in un modo nuovo e fresco. Il lavoro è un’espansione del suo progetto Infraland, in corso dal 2015. ©su BehancePer Infraland, ilgrafo italiano utilizza unacamera convertita a spettro completo per catturare la radiazione elettromagnetica invisibile della luce infrarossa. Da New York alle Dolomiti, ha continuato a stupirci con le sfumaturedi queste. E le sue immagini a ...