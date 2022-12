Lando Buzzanca | la compagna non si presenta al funerale | “Valutare ipotesi di omicidio con dolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Francesca Della Valle,di, ha disertato ilma ha scritto un duro post su Facebook. “Chi avrebbe potuto salvare, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della verità. La ricerca della giustizia sarà la mia forza”, ha scritto ladell’attore morto domenica 18 dicembre a 87 anni, impegnata da tempo in una diatriba col figlio di lui, Massimiliano. “Ho preferito non partecipare al ‘dell’ipocrisia’. Il mio amatonon avrebbe gradito – ha incalzato nel post Della Valle-. Chi avrebbe potuto salvare, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il ...