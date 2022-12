Cessione Sampdoria | Barnaba propone una quota a Ferrero Altri fondi si muovono?

Calciomercato.com

La vicenda attorno alladellaè ancora nebulosa, ma una prima svolta potrebbe esserci il 5 gennaio . Dovrebbe essere quello il giorno della prima assemblea degli azionisti con il fondo Merlyn Partners, ...Una prima svolta nella vicenda delladellaci potrebbe essere il 5 gennaio quando dovrebbe svolgersi in prima convocazione l'assemblea degli azionisti, la sensazione è quella che Merlyn Partners, guidato da Alessandro ... Cessione Sampdoria, quattro date per l' assemblea, si arriva sino a febbraio. Ferrero esce allo scoperto Rinforzare la rosa è vitale per la salvezza ma il ds Baldini è bloccato dalle vicende societarie Antalya – E nel bel mezzo delle strategie sul futuro della Sampdoria, cessione o ricapitalizzazione o c ...Cessione Sampdoria, Ferrero fa resistenza all’idea di cedere il club: Merlyn attende fino al 5 gennaio Continua a tenere banco la cessione della Sampdoria. Massimo Ferrero fa muro all’idea di lasciare ...