Raspadori | “Fiero di essere al Napoli” | poi la confessione sullo scudetto!

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’attaccante del, Giacomo, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: Si parte con l’arrivo al: “È stata una mia scelta precisa, sollecitato da ciò che mi dicevano Giuntoli e Spalletti: se mi passa la battuta, mi misero in mezzo, ero felicemente frastornato dalle loro parole, coglievo la fiducia. Non potevo sbagliarmi, non mi sono sbagliato“. IntervistaAll’Europeo ha scoperto il brivido del trionfo.“Qualcosa di inimmaginabile. La forza di un gruppo fantastico, come questo del. Una sintonia che ha rappresentato la forza e un CT, Mancini che ha saputo osare. Ruolo? Nasco centravanti ma mi sta benecoinvolto, ritrovarmi dentro al campo, quindi mi vedo anche alle spalle ...

IlNapolista

... Giacomointervistato da Antonio Giordano per il Corriere dello Sport. "Napoli ... "Il destino mi ha voluto a Napoli ed io non posso che esserne. Era un'occasione da cogliere ...Gli ultras della Curva B hanno voluto salutare Mihajlovic con uno splendido striscione: 'e ... Alle spalle di Osimhen ci sono, infatti, Elmas,e Kvaratskhelia. In mediana a far coppia ... Raspadori: «Gioco poco nel Napoli Alvarez al City ha giocato ... I guizzi di Osimhen e Kvaratskhelia non bastano al Napoli per evitare la sconfitta contro il Villarreal: gli spagnoli vincono 3-2 nella notte del Maradona, caratterizzata dal ricordo di Sinisa Mihajlo ...Segnano Osimhen e Kvaratskhelia su rigore ma vincono gli spagnoli con le reti di Capoue, Jackson e Gerard Moreno ...