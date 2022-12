Le Streghe | stasera su Canale 5 in prima visione il film con Anne Hathaway

(Di martedì 20 dicembre 2022) Unafirmata Robert Zemeckis quella disu5: inserata va in onda Le, ilconispirato all’omonimo romanzo di Roald Dahl. Pubblicato nel 1983, The Witches aveva già avuto una trasposizione cinematografica nel 1990 con Chi ha paura delle?, ildiretto da Nicolas Roeg con Anjelica Huston. Nell’Alabama di fine anni ’60 un ragazzino afroamericano, rimasto orfano, va a vivere a casa della nonna nella cittadina di Demopolis. I due vengono presi di mira da un gruppo died è così che il giovane scopre che questi esseri malefici esistono davvero,e provano una particolare avversione per i bambini. Per sfuggire alle ...

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Le, il film in ondain tv alle 21.20 su Canale 5 : film avventura, commedia, fantasy del 2020 di Robert Zemeckis, con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Jahzir Bruno, Stanley Tucci, ...Credits photo: @Warner Bros. Lesu Canale5, in onda20 dicembre , è il nuovo adattamento dell'omonimo classico dell'infanzia di Roald Dahl. Nel 1990 era già stato realizzato un film, Chi ha paura delle, ... Stasera in tv: in onda “Le Streghe” e “Deadpool 2” L e attrici Premio Oscar Anne Hathaway e Octavia Spencer sono le protagoniste di Le streghe, film del 2020 diretto da Robert Zemeckis e in onda stasera alle 21.45 circa su Canale 5. Al centro della tr ...L'adattamento di Robert Zemeckis del romanzo di Roald Dahl, Le streghe, sarà trasmesso stasera - 20 dicembre - su Canale 5. Ecco qualche dettaglio su trama e cast.