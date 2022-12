La pacca sul sedere col dorso della mano non è palpeggiamento | e il giudice archivia

QUOTIDIANO NAZIONALE

La pacca sul sedere è violenza sessuale, ma non se viene data con il dorso della mano e se la "durata del contatto" è "fugace". Lo stabilisce il Tribunale di Lecce, che ha archiviato il procedimento.