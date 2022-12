Calcio | Cagliari Ufficiale l' esonero di Liverani

Cagliari News 24

Team sardo affidato a Muzzi, intanto circola il nome di Ranieri.- Ilha reso noto "di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra". "Contestualmente sono stati sollevati dall'incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i ...Dopo un indagine della divisione anticrimine in parallelo tra la questura di Venezia e quella, l'ex calciatore Andrea Cossu, attualmente dirigente delcon un passato anche nella nazionale, ha ricevuto un provvedimento di Daspo per tre anni emesso dal questore del capoluogo veneto per un episodio risalente all'ultima gara di ... Esonero Liverani, due nomi sulla lista di Bonato per la sostituzione in panchina Team sardo affidato a Muzzi, intanto circola il nome di Ranieri.CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari ha reso noto 'di aver sollevato Fabio Liverani ...VENEZIA - Dopo un'indagine della divisione anticrimine in parallelo tra la questura di Venezia e quella Cagliari, l'ex calciatore Andrea Cossu, attualmente dirigente del Cagliari Calcio ...