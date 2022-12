Antonino “isolato” dopo l’uscita di Ginevra | “Auguro a tutti di conoscere una persona come lei”

(Di martedì 20 dicembre 2022)di scena diLamborghini ha messo “ko”Spinalbese che, tra le altre cose, ha allontanato pure la maggior parte degli inquilini del Grande Fratello Vip.di: le sue paroledi(la ex concorrente è stata in Casa una settimana)è apparso nostalgico e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

L'uscita di scena di Ginevra Lamborghini ha messo "ko"Spinalbese che, tra le altre cose, ha allontanato pure la maggior parte degli inquilini del Grande Fratello Vip ." dopo l'uscita di Ginevra: le sue parole Dopo l'uscita di Ginevra (la ex concorrente è stata in Casa una settimana)è apparso nostalgico e malinconico ed ha espresso il suo ...... la Procura di Palermo chiedeva, nelle persone degli allora pubblici ministeriDi Matteo e ... dove per oltre un anno ha vissuto completamente, senza protezione e in condizioni di ... Antonino si isola dopo l'uscita di Ginevra: silenzio rotto, la dedica fiume Antonino Spinalbese si isola dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini dal Grande Fratello Vip: “Auguro a tutti di conoscere una persona così".Al GF Vip 7 Oriana Marzoli non le manda a dire e così mette a confronto Antonino Spinalbese con Stefano De Martino.