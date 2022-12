Sanremo 2023 | l’annuncio di Amadeus | «Il rapper Salmo sarà con noi la prima e l’ultima serata»

Adnkronos

Dopo aver chiuso il cerchio sugli artisti che gareggeranno all'Ariston a, Amadeus torna ad annunciare nuove sorprese e lo ha fatto nell'edizione serale del tg1 del 18 dicembre. Salmo sarà uno degli ospiti d'eccezione della nuova edizione. Il rapper e ...... anzi capovolgere il titolo del noto reportage di David Foster Wallace dedicato alle crociere : Amadeus, questa sera al TG1 ha annunciato che atornerà la nave dello sponsor ancorata al ... Sanremo 2023, Amadeus: "Salmo sarà con noi la prima e l'ultima serata" Il puzzle del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023, vede un altro tassello andare al suo posto. Dopo la lista ufficiale dei concorrenti completata venerdì scorso con i sei ...A Sanremo 2023 i superospiti italiani ci saranno. Amadeus ci ripensa ed è polemica sui social dopo l’annuncio del primo nome atteso al Festival. Ma attenzione: l’artista in questione non calcherà il p ...