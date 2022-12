Giustizia | Ciani Demos | ' basta internati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “Oggi mi sono recato in visita alla Casa di Lavoro di Vasto. Una struttura penitenziaria che negli ultimi anni è stata destinata da Casa Circondariale anche a Casa di Lavoro per ‘'. L'Internato è una persona messa in carcere, non perché ha commesso un reato, ma perché lo potrebbe commettere, spesso è una persona definita ‘socialmente pericolosa'. Quanti sono in Italia? Dove stanno? E soprattutto è il caso che nel 2023 in Italia esistano ancora gli?”. Così in una nota Paolo, segretario die deputato Pd-Idp. “Ho preparato questa visita con un incontro con il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio Abruzzo Molise e i suoi uffici. Vasto è sede di una Casa di Lavoro, attualmente vi sono presenti circa 60 persone internate e 30 detenuti della ...