Gas | Sikela | una volta scattato il tetto al prezzo durera' ' almeno venti giorni' - 2

Borsa Italiana

Il regolamento prevede un meccanismo di sospensione qualora vengano individuati rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la stabilita' finanziaria, i flussi diall'interno ...Lo ha detto in conferenza stampa Jozef, ministro dell'Industria della Repubblica Ceca che è presidente di turno dell'Ue. "Il meccanismo non metterà a rischio l'approvvigionamento die la ... Gas: Sikela, una volta scattato il tetto al prezzo durera' 'almeno venti ... Il Consiglio Energia ha approvato poco fa a Bruxelles l'istituzione di un meccanismo di correzione di mercato, che prevede un tetto per il prezzo del gas ...I ministri dell’Energia dell’Ue hanno raggiunto un accordo sul tetto dinamico al prezzo del gas. Ecco cosa prevede ...