WWE | Triple H non è deluso dall’ondata di nuove riassunzioni

The Shield Of Wrestling

A nulla sarebbe servito il tentativo diH di riportare la sua pupilla in. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest'anno assieme a Naomi, non accogliendo di buon grado alcune ......anche dell'imminente ritorno indi William Regal, che ha fatto moltissimo per NXT. 'Ho grande rispetto per lui: prima da Superstar, poi da manager. Lui sa come si lavora'. Da quandoH ha ... Triple H deluso da alcuni degli atleti riportati in WWE A WrestleMania 34 dream match was teased for weeks between The Undertaker and John Cena, but when it happened, it left a lot to be desired.Bobby Fish said he would consider himself a “Triple H guy.” Fish said the WWE Hall of Famer Triple H formed Undisputed Era, the stable that would win six combined titles during their NXT tenure. Fish ...