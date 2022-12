Una specie aliena si è naturalizzata in Italia | l' allarme

(Di domenica 18 dicembre 2022) Scoperta in Toscana unadi edera, velenosa per l'uomo e potenzialmente dannosa per l'ecosistema

AGI - Agenzia Italia

Gara eccellente,nella parte centrale,bella iniezione di fiducia.se queste accuse arrivano da chi non ha fatto nulla per fare funzionare il Rdc, anzi ne ha ... Ma evidentemente il ministro hagrande idea di se stesso e, si sa, chi hagrande idea di sé, ... Entro la fine del secolo più di una specie su dieci potrebbe estinguersi In Toscana è stata identificata una specie di edera ritenuta pericolosa per l'uomo, addirittura capace di provocare seri danni in certe situazioni. A fare la scoperta è stato un team di botanici ...L'allenatore del Napoli commenta il 3-2 subito in amichevole al Maradona: "Dobbiamo riportare Kvaratskhelia in condizione il più velocemente possibile perché fa la differenza" ...