Sci alpino | quando le prossime gare? Calendario Alta Badia e Madonna di Campiglio | programma | orari | tv | streaming

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ildella Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023 si fa davvero fitto in direzione del Natale. Dopo la settimana dedicata alla Val Gardena (con due discese e un superG) il Circo Bianco si sposterà di qualche chilometro per proseguire nel suotradi. Domenica 18 dicembre (prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.30) e lunedì 19 dicembre (sempre prima manche ore 10.00 e seconda manche ore 13.30) sarà la celebre e splendida pista denominata “Gran Risa” a fare da palcoscenico a due prove tra le porte larghe mentre giovedì 22 dicembre saràdicon la sua celebre “3-Tre” a regalare le ultime emozioni prima del Natale con lo slalom in notturna. La prima manche, ...

11.32 Si chiude qui, dunque, la prima manche del gigante. Zan Kranjec domina la scena. Marco Odermatt nono proverà la rimonta nella seconda manche. Per l'Italia solo due qualificati alla seconda ...Luca De Aliprandini non è riuscito a sbloccarsi sulla sua amata Gran Risa ed ha concluso ventesimo a quasi tre secondi (+2.89) da Kranjec, complice anche un evidente errore nella parte centrale. Una ... Calendario sci alpino oggi: orari domenica 18 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Mikaela Shiffrin vince il super-G femminile di St. Moritz, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Seconda Curtoni, quinta Goggia.RIETI - Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ritornare in vetta e sulle piste ...