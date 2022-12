De Rossi | «Mihajlovic? Abbiamo perso un gigante | non aveva maschere»

Corriere dello Sport

Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, Daniele De, anche oggi ai microfoni di Sky , ha voluto ricordare Sinisa: "Tante persone lo hanno conosciuto meglio di me. E' stato un giocatore ed allenatore spigoloso, ma è considerato da ...ROMA - Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la prematura scomparsa di Sinisa, morto a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo. Tanti gli amici, gli ex compagni e gli addetti ai lavori che hanno voluto dargli l'... De Rossi ricorda Mihajlovic: "Persona in un mondo di personaggi. Ecco cosa ha fatto per me" AGGIORNAMENTO ORE 14:15 - Arrivati in Campidoglio per l'ultimo saluto a Mihajlovic anche i calciatori del Bologna Soriano e Arnautovic insieme a Buccioni. AGGIORNAMENTO ORE 12:55 ...L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, ora tecnico della Spal, ricorda Sinisa dopo la sua prematura scomparsa: "Dietro di lui c'era un mondo" ...