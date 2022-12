Come è morto Lando Buzzanca

(Di domenica 18 dicembre 2022) In rete è appena giunta la notizia della scomparsa di un noto attore italiano, amatissimo dal pubblico: èa Roma. L’attore aveva 87 anni ed era ricoverato a Villa Speranza a Roma. Il primo a dare il triste annuncio della sua scomparsa è stato il quotidiano Il Messaggero.ha chiuso gli occhi alle 14:30 di oggi, domenica 18 dicembre. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, in seguito ad una rovinosa caduta dalla sedia a rotelle,era stato dimesso e trasferito presso l’hospice dove si trovava al momento del decesso. Soffriva di una forma acuta di demenza senile. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

Sport Fanpage

Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attriciClaudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins.Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attriciClaudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins Mario Sconcerti è morto a 74 anni: era in ricoverato in ospedale per ... Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Scheletrico, incapace ormai di camminare e di parlare, rannicchiato in un letto del Policlinico Gemelli dopo una brutta caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella rsa dov’era ricoverato ...